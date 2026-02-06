முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்.. ஏன் கைவிட்டீங்க!. புலம்பும் ஜெயக்குமார்.

Advertiesment
jayakumar

Mahendran

, வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (13:16 IST)
அதிமுக ஆட்சி காலங்களில் ஆக்டிவாக செயல்படுபவர் ஜெயக்குமார். இவர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருந்தபோது சபாநாயகராகவும் இருந்திருக்கிறார். பலமுறை அதிமுக எம்எல்ஏ மற்றும் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். வட சென்னையில் ராயபுரம் தொகுதியில் 1991ம் வருடம் முதல் 2016 தேர்தல் வரை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றவர் ஜெயக்குமார்..

எடப்பாடி ஆட்சி காலத்தில் அவரின் குரலாக ஜெயக்குமார்தான் தினமும் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார். எதிர்க்கட்சியான திமுக செல்லும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஜெயக்குமார்தான் செய்தியாளர்களிடம் பதிலடி கொடுப்பார். ஆனால் 2021 தேர்தலில் ஜெயக்குமார் ராயபுரம் தொகுதியில் தோல்வியடைந்தார். அதனால் எம்எல்ஏ பதவியை இழந்தார். அதன்பின் ஜெயக்குமாரை ஊடகங்களில் அதிகம் பார்க்க முடியவில்லை..

இந்நிலையில், வடசென்னையில் நடந்த ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ஜெயக்குமார் ‘2021 தேர்தலில் என்னை ஏன் கைவிட்டீர்கள்?.. நான் என்ன தவறு செய்தேன்?.. கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்தேனா இல்லை கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சினேனா?.. அப்படி இருந்தால் நான் அரசியலை விட்டே போய்விடுகிறேன்.. ஜெயக்குமார் என்றைக்குமே அந்த மாதிரி கிடையாது.. உங்களை சுத்தி சுத்திதானே வந்தேன்.. நீங்கள் என்னையே தோற்கடித்து விட்டீர்கள்’ என்று பேசியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஸ்டாலினுக்கு கிடைக்கப்போவது 2.O இல்லை.. பூஜ்யம்தான்!. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos