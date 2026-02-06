முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அதிகமா ஆசைப்பட்ட அரசியல் கட்சி உருப்பட்டதா சரித்திரமே இல்லை.. நட்டாற்றில் தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக?

தேமுதிக வீழ்ச்சி

Siva

, வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (07:53 IST)
அரசியலில் கொள்கையும் உழைப்பும் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட முக்கியம் கள எதார்த்தத்தை உணர்ந்து செயல்படுவது. ஆனால், தமிழக அரசியலில் தங்களின் பலத்தை மீறி அதீத ஆசைப்பட்ட கட்சிகள் நட்டாற்றில் விடப்பட்டிருப்பதே நிதர்சனம். 
 
ஒரு காலத்தில் தமிழகத்தின் தவிர்க்க முடியாத மூன்றாவது சக்தியாக உருவெடுத்த விஜயகாந்தின் தேமுதிக, இன்று 234 தொகுதிகளிலும் விருப்பமனு வாங்கும் நிலையில் இருந்தாலும், அதன் வாக்கு வங்கி 1 சதவீதத்திற்கும் கீழாக சரிந்துவிட்டது.
 
அதேபோல், வன்னியர் வாக்கு வங்கியை தாரக மந்திரமாக கொண்டு செயல்படும் ராமதாஸின் பாமக, மாறி மாறி கூட்டணி அமைத்ததாலும், அதிக இடங்களுக்காக பேரம் பேசியதாலும் தனது நம்பகத்தன்மையை இழந்து நிற்கிறது. 
 
கிங் மேக்கர்" ஆக நினைத்த கட்சிகள் இன்று மற்ற கட்சிகளின் தயவை எதிர்பார்க்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. பேராசைப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் உருப்பட்டதாக சரித்திரமே இல்லை என்பதற்கு தேமுதிக மற்றும் பாமகவின் தற்போதைய வீழ்ச்சியே சிறந்த சான்று. 2026 தேர்தலிலும் இதே நிலை நீடித்தால் இக்கட்சிகளின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியே என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.
 
தவெக தேர்தல் அறிக்கை!.. பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு!.. முடங்கிய தவெக இணையதளம்...

