முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னையில் விடிய விடிய கனமழை! அதிகபட்சமாக மயிலாப்பூரில் 8 செ.மீ மழை பதிவு!

Advertiesment
மழை

Siva

, செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (07:48 IST)
சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த வெப்பமான வானிலை, திடீரென நேற்றிரவு விடிய விடிய பெய்த கனமழையால் குளிர்ந்துள்ளது.  சென்னையில் நேற்று இரவு  பரவலாக மழை பெய்தது. சில பகுதிகளில் லேசான மழை மட்டுமே பெய்தாலும், மயிலாப்பூர், அண்ணா சாலை, கிண்டி, நுங்கம்பாக்கம், மற்றும் வடபழனி போன்ற இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. குறிப்பாக, மயிலாப்பூர் பகுதியில் ஒரே இரவில் 8 செ.மீ அளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது.
 
இந்தக் கனமழையால் நகரின் முக்கிய சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கியது. தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்குள்ளும் நீர் புகுந்தது. இதனால், காலையில் வேலைக்கு செல்வோர் மற்றும் பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் பெரும் சிரமத்திற்குள்ளாயினர். 
 
மழை நீர் தேங்கிய பகுதிகளில் மாநகராட்சி சார்பில் மோட்டார் பம்புகள் மூலம் நீரை வெளியேற்றும் பணிகள் உடனடியாகத் தொடங்கப்பட்டன. 
 
ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த கனமழை நகரின் வெப்பத்தைக் குறைத்து இதமான சூழலை ஏற்படுத்தினாலும், சாலைகளில் தேங்கிய நீர் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலால் மக்கள் சிரமத்திற்குள்ளாயினர். இருப்பினும், பல மாதங்களாக போதுமான மழை இல்லாமல் இருந்த நிலையில், இந்த மழை சென்னை மக்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வருமான வரி கணக்கு தாக்கலுக்கு கூடுதல் அவகாசம்! எத்தனை நாள்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos