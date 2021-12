மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஸ்பெஷல் ஃபேஷன் ஷோ!!

இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக ஆவடி சிஆர்பிஎப் DIG தினகரன் மற்றும் திரு சிராஜுதின்(International Relationship director of ministry of Cambodia), நடிகை சம்யுக்தா, ராம்தாஸ் ( Ex MP & MLA ), சோபனா திமான் ( GUINNESS WORLD RECORD HOLDER show director & founder trustee of DHIMAN TRUST), தமிழ் செல்வி ( Medical advisor for Paralympic wheelchair volleyball association) ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.