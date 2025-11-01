முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






செங்கோட்டையனை நீக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தகுதியே கிடையாது! - டிடிவி தினகரன் ஆவேசம்!

Advertiesment
ttv dinakaran

Prasanth K

, சனி, 1 நவம்பர் 2025 (13:54 IST)

அதிமுகவிலிருந்து செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டது குறித்து டிடிவி தினகரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

 

சமீபத்தில் பசும்பொன்னில் நடந்த தேவர் குருபூஜையில் டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ்ஸுடன் செங்கோட்டையனும் கலந்துக் கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் அவர் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்படுவதாக கட்சி பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

 

இதற்கு அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர் “அதிமுக நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை செங்கோட்டையன் பார்வையிட்ட பிறகே ஜெயலலிதா ஒப்புதல் அளிப்பார். ஆனால் தன்னை முதலமைச்சராக்கிய சசிகலாவை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கிய துரோகி எடப்பாடி பழனிசாமி.

 

அதிமுகவிற்கு எதிரான எந்த நடவடிக்கையிலும் செங்கோட்டையன் ஈடுபடவில்லை. செங்கோட்டையன் பசும்பொன் வந்தது அரசியல் நிகழ்ச்சிக்காக அல்ல. அவரை தகுதியே இல்லாத எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கியிருப்பது. கொள்ளிக்கட்டையால் தலையை சொறிந்துக் கொள்வதற்கு சமம்.

 

செங்கோட்டையன் சொன்னது போல துரோகத்திற்கு நோபல் பரிசு கொடுத்தால் அதை எடப்பாடி பழனிசாமிக்குதான் கொடுக்க வேண்டும்” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கோவில் விழாவில் கூட்ட நெரிசல்.. பரிதாபமாக பலியான 9 பேர்.. நிவாரண பணிகளுக்கு உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos