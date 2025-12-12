முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கள்ள ஓட்டினால் வெற்றி பெற்ற கட்சிகள் தான் SIRஐ எதிர்க்கின்றன: வானதி சீனிவாசன்

Advertiesment
வானதி சீனிவாசன்

Mahendran

, வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (11:30 IST)
கோவை தொகுதி பா.ஜ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், தி.மு.க. ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், "திராவிட மாடல் அரசு பெண்களுக்கு துரோகம் செய்யும் அரசாக உள்ளது" என்றும், இதை வீடு வீடாக எடுத்து செல்லும் பணியை மகளிர் அணி மேற்கொள்ளும் என்றும் தெரிவித்தார்.
 
சட்டம்-ஒழுங்குப் பிரச்சினை மற்றும் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து கவலைப்படாமல், இந்து சமய உரிமைகளை அரசு மதிக்கவில்லை என்றும், இந்து சமய அறநிலையத் துறை கோயில்களில் கும்பாபிஷேகம் நடத்த பணம் கேட்பதாகவும் அவர் சாடினார்.
 
அவர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நல்லுறவு நீடிப்பதாக உறுதி செய்தார். வன்னியர் இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் ஈ.பி.எஸ். உறுதியாக இருக்கிறார் என்றார். 
மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி பதற்றமாக இருப்பதற்கு காரணம், கள்ள ஓட்டினால் வெற்றி பெற்ற கட்சிகள் அனைத்தும் SIR நடவடிக்கையை எதிர்க்கின்றன என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரூ.1800 கோடி அரசு நிலத்தை ரூ.300 கோடிக்கு வாங்கிய அஜித் பவார் மகன் விவகாரம்.. அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos