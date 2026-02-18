முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு வேட்பு மனு!.. முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட திமுக..

mk stalin

Mahendran

, புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (20:37 IST)
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் வேகமாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் திமுக இன்னும் தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்ட வில்லை. புதிதாக கட்சி தொடங்கிய விஜய் கூட தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்டி வருகிறார். பல நாட்களுக்கு முன்பே தவெக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பமனு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது..

ஆனால், திமுக வேட்புமனு தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிடாமல் இருந்தது, ஒருபக்கம் தொகுதி பங்கீடு குறித்தும் தனது கூட்டணி கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் இருக்கிறது.
ஒருவழியாக வருகிற 23ஆம் தேதி கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தையை திமுக துவங்கவிருக்கிறது..

இந்நிலையில்தான் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு பிப்ரவரி 20ம் தேதி முதல் மார்ச் 2ம் தேதி வரை விருப்பமனு பெறப்படும் என திமுக தற்போது அறிவித்திருக்கிறது. பொது தொகுதிக்கு ரூ.25,000, மகளிர் மற்றும் தனி தொகுதிக்கு 15,000 விருப்பமனு கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும் எனவும் திமுக தலைமை அறிவித்திருக்கிறது.

