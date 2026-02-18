முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ராமதாஸுக்கு கூட்டணி கதவை சாத்திய பழனிச்சாமி!.. நடந்தது என்ன?..

Advertiesment
eps ramadoss

BALA

, புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (10:27 IST)
பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸுக்கும் அவரின் மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டு தற்போது இருவரும் பிரிந்துவிட்டதால் பாமக இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. அதேநேரம் பாமகவில் பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் அன்புமணி பக்கம் இருப்பதாக தெரிகிறது. அதனால்தான் அன்புமணியை தனது கூட்டணிக்குள் சேர்த்துக்கொண்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஆனால் பாமகவுக்கு நான்தான் தலைவர் என ராமதாஸ் சொல்லி வந்தும் எந்த பலனும் இல்லை. ஏனெனில் வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் வரை பாமகவுக்கு அன்புமணிதான் தலைவர் என தேர்தல் கமிஷன் சொல்லி விட்டது..

பாமகவுக்கு நான்கு ஆப்சன்கள் இருக்கிறது.. ஒன்று அதிமுக கூட்டணி, அல்லது திமுக கூட்டணி, இல்லையென்றால் தவெக, மூன்றும் இல்லையென்றால் தனித்து போட்டியிட வேண்டும். ஆனால் அதிமுக கூட்டனியில் ஏற்கனவே அன்புமணி இருக்கிறார். திமுகவில் திருமாவளவன் இருப்பதால் அங்கு செல்ல முடியாது. தவெகவும் ஆர்வம் காட்டவில்லை.

எனவே, அதிமுக கூட்டணியிலே இணைய முடிவெடுத்த ராமதாஸ் தரப்பு முயற்சி செய்தும் அது நடக்கவில்லை என தெரிகிறது. ராமதாஸ் ஆதரவு பாமக எம்.எல்.ஏ அருள் கூட்டணி பற்றி பேச முயற்சி செய்ததாகவும் ஆனால் ‘அதை பேச முடியாது’ என சொல்லி பழனிச்சாமி மறுத்துவிட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

இதுக்கு பின்னணியில் முக்கிய காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. முதலில் அன்புமணி இந்த கூட்டணியில் இருக்கிறார்.. அவர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்.. அதோடு அன்புமணிக்கு ஏற்கனவே 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டது. ராமதாஸ் அணியை உள்ளே கொண்டு வந்தால் அவர்களும் அதே எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளை கேட்பார்கள். அப்படி கொடுத்தால் கூட்டணிக்குள் குழப்பம் ஏற்படும்..

ஒருவேளை அன்புமணியும் ராமதாஸும் சமாதானமாக போய் தொகுதியில் பிரித்துக் கொண்டாலும் கண்டிப்பாக பல வகைகளிலும் சிக்கல் வரும் என பழனிச்சாமி நினைக்கிறாராம்.
எனவே ராமதாஸின் பாமக தனித்துவிடப்பட்டிருக்கிறது. அநேகமாக வரும் தேர்தலில் ராமதாஸ் தரப்பு தனித்துப் போட்டியிடும் எனத்தெரிகிறது.  அதோடு அன்புமணி தரப்பு எந்த தொகுதியிலெல்லாம் போட்டியிடுகிறதோ அதே தொகுதிகளில் ராமதாஸ் தரப்பும் போட்டியிட திட்டமிட்டிருக்கிறதாம்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்த வெள்ளரிக்காய் விலை.. ஒரு கிலோ ரூ.356..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos