இன்று மதுரையில் தவெக மாநாடு.. கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா விஜய்?

விஜய்

Siva

, வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (08:02 IST)
இன்று மதுரையில் தமிழ்நாடு வெற்றி கழகம் சார்பில் மாபெரும் மாநாடு நடைபெற உள்ளது. கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் நிலவி வருகின்றன. குறிப்பாக, வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் கட்சி அமைக்கும் கூட்டணி குறித்து விஜய் அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா என்ற கேள்வி பரவலாக எழுந்துள்ளது.
 
மாநாட்டிற்கு வருகை தரும் தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உற்சாகமாக உள்ளனர். அரசியல் நோக்கர்கள் இந்த மாநாட்டை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர். த.வெ.க.வின் எதிர்கால அரசியல் பாதை, தேர்தல் உத்திகள் மற்றும் பிற கட்சிகளுடனான உறவு ஆகியவற்றை இந்த மாநாடு தீர்மானிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
விஜய் தனது முதல் அரசியல் மாநாட்டில், மாநிலத்தின் தற்போதைய அரசியல் நிலைமை, கட்சி கொள்கைகள், மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்துப் பேசிய நிலையில் இந்த மாநாட்டில் கூட்டணி குறித்து பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாநாடு, தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க.வின் அரசியல் செல்வாக்கை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக அமையும்.
 
சில தகவல்களின்படி, விஜய், தேர்தலுக்கு முன்னர் கூட்டணி குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்க மாட்டார் என்றும், மக்களை கவர்ந்து, அவர்களின் ஆதரவை பெறுவதற்கே முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது. எதுவாக இருந்தாலும், மாநாட்டில் விஜய்யின் பேச்சு, தமிழக அரசியலில் புதிய அலைகளை உருவாக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
Edited by Siva

