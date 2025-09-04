முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னையில் தூய்மை பணியாளர்கள் மீண்டும் போராட்டம்.,. மீண்டும் கைது..!

Advertiesment
தூய்மைப் பணியாளர்கள்

Mahendran

, வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (15:12 IST)
தங்கள் பணிகளை நிரந்தரம் செய்யக் கோரி, சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் உள்ள மே தின பூங்காவில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
 
பல ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வரும் தூய்மை பணியாளர்கள், தங்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
 
இந்தக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, பல கட்ட போராட்டங்கள் நடத்தியும் அரசு தரப்பில் இருந்து எந்தவிதமான உறுதியான பதிலும் அளிக்கப்படாததால், அவர்கள் இன்று மே தின பூங்காவில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
 
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்களை காவல்துறையினர் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்து, வாகனங்களில் ஏற்றி சென்றனர்.
 
இந்த கைது நடவடிக்கை, தூய்மை பணியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியையும், கோபத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து அரசு இதுவரை எந்தவிதமான அதிகாரபூர்வமான அறிக்கையையும் வெளியிடவில்லை.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

யாருக்கு தைரியம் உள்ளது.. தெரு நாய்கள் விவகாரம்.. தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் சரமாறி கேள்வி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos