முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இன்று முதல் சென்னையில் பொதுப்போக்குவரத்துக்கு ஒரே செயலி: 'Chennai One' பயன்கள் என்னென்ன?

Advertiesment
சென்னை

Siva

, திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (07:55 IST)
சென்னையில் பொதுப்போக்குவரத்து சேவைகளை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், 'Chennai One' என்ற புதிய செயலி இன்று முதல் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது. இந்த செயலியை தமிழக முதல்வர் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
 
இந்த செயலி மூலம், மக்கள் அரசுப் பேருந்துகள், மெட்ரோ ரயில், புறநகர் ரயில் மற்றும் ஆட்டோக்களுக்கு ஒரே QR குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி பயணிக்க முடியும். இது பயணிகளுக்கு மிகவும் வசதியாக இருக்கும்.
 
மேலும், இந்த செயலி தமிழ், ஆங்கிலம் உட்பட 4 மொழிகளில் செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அனைத்து தரப்பு மக்களும் எளிதாக இதை பயன்படுத்தலாம்.
 
'Chennai One' செயலியின் வருகை, சென்னையின் பொது போக்குவரத்து அமைப்பில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காதலியை கொன்று சூட்கேசில் அடைத்து யமுனையில் வீசிய காதலன்! உபியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos