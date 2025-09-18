முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சாராயம் விற்ற பணத்தில் தான் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது.. திமுக குறித்த அண்ணாமலை விமர்சனம்..!

Advertiesment
அண்ணாமலை

Mahendran

, வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (17:40 IST)
இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, தி.மு.க.வின் முப்பெரும் விழா குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.
 
"தி.மு.க.வின் முப்பெரும் விழா சாராயம் விற்ற பணத்தில் நடத்தப்பட்டது" என்று அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார். இது அரசியல் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மேலும், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை உத்தமர் போல முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பாராட்டுவதையும் அண்ணாமலை விமர்சித்தார். "செந்தில் பாலாஜியை முன்பு திருடன் என்று அவரே விமர்சித்துவிட்டு, இப்போது அவருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கிறார்" என்று அண்ணாமலை கூறினார்.
 
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மண் குதிரையை நம்பி காவிரி நோக்கி பயணிக்கிறார். 2026 தேர்தலுக்குள் அந்த மண் குதிரை காவிரி கரையில் காணாமல் போய்விடும்" என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
 
அண்ணாமலையின் இந்த கடுமையான விமர்சனங்கள் தி.மு.க. தொண்டர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டிடிவி தினகரனை விரைவில் சந்திப்பேன்.. அண்ணாமலை அதிரடி பேட்டி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos