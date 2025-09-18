முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டிடிவி தினகரனை விரைவில் சந்திப்பேன்.. அண்ணாமலை அதிரடி பேட்டி..!

Advertiesment
அண்ணாமலை

Mahendran

, வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (17:20 IST)
முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் டி.டி.வி. தினகரன் மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரை இணைக்க முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நிலையில், இது குறித்து பேசிய அண்ணாமலை, இன்னும் சில நாட்களில் டி.டி.வி. தினகரனை சந்திக்க உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
 
பாஜக கஷ்டமான சூழலில் இருந்தபோது டி.டி.வி. தினகரன் மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவு அளித்தனர். அரசியலை தாண்டி அவர்களுடன் தனிப்பட்ட நட்பு தொடரும் என்றும் அண்ணாமலை குறிப்பிட்டார்.
 
நடிகர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வது குறித்து கேட்டபோது, "அவருக்கு கூட்டம் கூடினால் சந்தோஷம்தான், ஆனால் அவரது தொண்டர்கள் பொதுச்சொத்துகளை சேதப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்தினார்.
 
ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவை காப்பாற்றியது பாஜகதான் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, "அது சரித்திர உண்மை" என்று தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்றும் நாளையும் கன மழை மற்றும் இடி மின்னலுடன் கூடிய சூறாவளிக்காற்று.. வானிலை எச்சரிக்கை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos