லக மக்கள் மாபெரும் பேராபத்தில் சிக்கியுள்ளனர்: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அன்புமணி கடிதம்..!

புவிவெப்ப அதிகரிப்பை 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்குள் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உலகளவில் வெளியாகும் கரிம உமிழ்வை 2030-க்குள் 50% குறைக்க வேண்டும். 2050-க்குள் நிகர பூஜ்யம் (Net Zero) ஆக்க வேண்டும். அதற்காக, நிலக்கரி, பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு உள்ளிட்ட புதைபடிவ எரிபொருள் (fossil fuels) பயன்பாட்டிற்கு மிக விரைவில் முடிவுகட்ட வேண்டும். காடுகளும், பசுமைப்பகுதிகளும், இயற்கை வளங்களும் உடனடியாக பாதுகாக்கப்பட்டு, அவற்றின் பரப்பு அதிகமாக்கப்பட வேண்டும்.

புவிவெப்ப அதிகரிப்பை 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்குள் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உலகளவில் வெளியாகும் கரிம உமிழ்வை 2030-க்குள் 50% குறைக்க வேண்டும். 2050-க்குள் நிகர பூஜ்யம் (Net Zero) ஆக்க வேண்டும். அதற்காக, நிலக்கரி, பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு உள்ளிட்ட புதைபடிவ எரிபொருள் (fossil fuels) பயன்பாட்டிற்கு மிக விரைவில் முடிவுகட்ட வேண்டும். காடுகளும், பசுமைப்பகுதிகளும், இயற்கை வளங்களும் உடனடியாக பாதுகாக்கப்பட்டு, அவற்றின் பரப்பு அதிகமாக்கப்பட வேண்டும்.

காலநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாத்துக்கொள்ள தகவமைப்பு (Adaptation) நடவடிக்கைகளை போர்க்கால வேகத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதையும் மீறி பாதிக்கப்படுவோரின் இழப்பையும் சேதத்தையும் (Loss and Damage) ஈடு செய்ய வேண்டும். காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளால் அதிகம் பாதிக்கப்படப்போகும் வளரும் நாடுகளின் நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகளை புவிவெப்பம் அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக இருந்த வளர்ந்த நாடுகள் அளிக்க வேண்டும்.

காலநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாத்துக்கொள்ள தகவமைப்பு (Adaptation) நடவடிக்கைகளை போர்க்கால வேகத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதையும் மீறி பாதிக்கப்படுவோரின் இழப்பையும் சேதத்தையும் (Loss and Damage) ஈடு செய்ய வேண்டும். காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளால் அதிகம் பாதிக்கப்படப்போகும் வளரும் நாடுகளின் நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகளை புவிவெப்பம் அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக இருந்த வளர்ந்த நாடுகள் அளிக்க வேண்டும்.