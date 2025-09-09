முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






செங்கோட்டையனை அடுத்து டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. என்ன காரணம்?

Advertiesment
நயினார் நாகேந்திரன்

Mahendran

, செவ்வாய், 9 செப்டம்பர் 2025 (18:26 IST)
நேற்று முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் டெல்லி சென்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை சந்தித்த நிலையில், இன்று தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் டெல்லி சென்றுள்ளார். 
 
டெல்லியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், செங்கோட்டையன் அதிமுகவின் பிரிந்து சென்ற தலைவர்கள் அனைவரும் மீண்டும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று விருப்பம் தெரிவித்தார்.
 
இந்த நிலையில் இன்று டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்தார். அப்போது “செங்கோட்டையன் எங்களது கூட்டணியில் உள்ள அதிமுகவை சேர்ந்தவர். ஆனால், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் அவரை பொறுப்பில் இருந்து நீக்கியுள்ளார். எங்களது விருப்பம் செங்கோட்டையனை போல அதிமுகவில் பிரிந்து சென்றவர்கள் அனைவரும் மீண்டும் இணைய வேண்டும் என்பதுதான்” என்று கூறினார்.
 
அதே நேரத்தில், “அதிமுக பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை நாங்கள் உடனடியாக சந்திக்க முடியாது. திமுகவின் தூண்டுதல் காரணமாகத்தான் இதுபோன்ற எல்லா பிரச்சினைகளும் நடக்கின்றன. அனைத்து பின்னணிக்கும் திமுக அரசுதான் காரணம்” என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிறந்து 15 நாட்கள் ஆன குழந்தையை பிரிட்ஜில் வைத்த தாய்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos