தமிழக வெற்றிக் கழகம்' மாநாடு: நடிகர் விஜய் மதுரைக்கு வருகை!

TVK Vijay

Siva

, செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (14:37 IST)
'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியின் தலைவரான நடிகர் விஜய், கட்சியின் இரண்டாவது மாநில மாநாட்டிற்காக நேற்று இரவு மதுரைக்கு வருகை தந்தார். இந்த மாநாடு, நாளை மறுதினம் (ஆகஸ்ட் 21) மதுரை அருகே உள்ள பாரப்பத்தி கிராமத்தில் நடைபெற உள்ளது.  
 
நடிகர் விஜய், 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' என்ற பெயரில் தனது கட்சியை தொடங்கி, அரசியல் களத்தில் கால் பதித்துள்ளார். இக்கட்சியின் முதல் மாநில மாநாடு விக்கிரவாண்டியில் நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், மிக குறுகிய காலத்தில் இரண்டாவது மாநில மாநாட்டிற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 
 
மதுரையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் லட்சக்கணக்கில் கலந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில், கட்சிக்கு ஒரு புதிய உத்வேகத்தைக் கொடுப்பதும், பொதுமக்களின் ஆதரவை பெறுவதும் இந்த மாநாட்டின் முக்கிய நோக்கங்களாக இருக்கும். விஜய்யின் வருகை, மதுரை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மிகுந்த உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
 

