முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முதலமைச்சர் வீட்டை சுற்றி 110 ஏஐ கேமராக்கள்! பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்!

Advertiesment
AI CCTV Camera

Prasanth K

, சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (10:21 IST)

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த அவரது வீட்டை சுற்றி 110 ஏஐ கேமராக்களை பொருத்தும் பணிகள் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் பணியை தமிழக காவல்துறையின் Care Cell செய்து வருகிறது. இந்த பிரிவு முதலமைச்சர் இல்லம், அலுவலகம், அவர் செல்லும் நிகழ்ச்சிகள் என அனைத்து பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர்.

 

இந்நிலையில் முதலமைச்சருக்கான பாதுகாப்பை மேலும் மேம்படுத்தும் விதமாக முதலமைச்சர் வீடு உள்ள பகுதிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு கேமராக்களை பொருத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 110 கேமராக்களை 29 இடங்களில் பொருத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக முதலமைச்சர் வீட்டை சுற்றியுள்ள செனடாப் சாலை, டிடிகே சாலை, எல்டாம்ஸ் ரோடு, கதீட்ரல் ரோடு, ம்யூசிக் அகாடமி ஜங்ஷன், அண்ணாசாலை, தேனாம்பேட்டை சிக்னல், திருவள்ளுவர் சாலை என பல பகுதிகளில் கேமரா பொருத்த இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் முதல்வர் வீடு உள்ள பகுதிகளில் சுற்றித் திரிந்தால் ஏஐ தொழில்நுட்பம் வாயிலாக கண்டறிந்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சில வினாடிகளில் குறுஞ்செய்த் செல்லும் வகையில் கட்டுப்பாடு மையமும் அமைக்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நான் சனிக்கிழமை மட்டும் வருபவன் அல்ல.. விஜய்யை தாக்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos