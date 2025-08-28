கணவருடன் 15 நாட்கள், காதலனுடன் 15 நாட்கள்.. இளம்பெண் வைத்த விபரீத நிபந்தனை..!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ராம்பூரில், திருமணமான பெண் ஒருவர் தனது கணவரை கைவிட்டு, கள்ளக்காதலனுடன் வாழ்வதற்காக ஒரு வினோதமான நிபந்தனையை முன்வைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராம்பூரை சேர்ந்த அந்த பெண், ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒருவரை திருமணம் செய்துகொண்டார். ஆனால், திருமணத்திற்கு பிறகு அவருக்கு வேறொரு வாலிபருடன் கள்ளக்காதல் ஏற்பட்டது. அடிக்கடி கள்ளக்காதலனுடன் தனிமையில் இருந்த அந்த பெண்ணை, அவரது கணவர் கண்டித்துள்ளார். இருப்பினும், அந்த பெண் கணவனின் பேச்சை கேட்கவில்லை. ஒரு வருடத்திற்குள், அவர் 10 முறை கள்ளக்காதலனுடன் தலைமறைவாகியுள்ளார். ஒவ்வொரு முறையும், கணவர் குடும்பத்தினர் அவளை தேடி வீட்டுக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர்.
இந்த பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காண, குடும்ப உறுப்பினர்கள் கிராம பஞ்சாயத்தை கூட்டியுள்ளனர். பஞ்சாயத்தில், அந்த பெண் "மாதத்தில் 15 நாட்கள் தனது காதலனுடன் தங்குவதற்கு அனுமதித்தால் மட்டுமே, மீதமுள்ள 15 நாட்கள் கணவருடன் வாழ்வேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
அந்தப் பெண்ணின் முடிவை கேட்டு, கணவர், குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராம பெரியவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். உ.பி.யில் நடந்த இந்த வினோதமான சம்பவம், பொதுமக்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.