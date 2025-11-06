முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தை எதிர்த்து பேரணி. மறுநாளே மம்தா பானர்ஜிக்கு விண்ணப்பம் வழங்கிய பூத் அதிகாரி

Advertiesment
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்

Siva

, வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (08:13 IST)
மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜிக்கு, கொல்கத்தாவில் உள்ள அவரது காளிகாட் இல்லத்தில், அவரது பூத்தின் பூத் நிலை அதிகாரி சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தத்துக்கான வாக்காளர் கணக்கெடுப்பு படிவத்தை நேரில் வழங்கினார்.
 
தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, இந்த படிவத்தை முதலமைச்சரை தவிர வேறு யாரிடமும் கொடுக்க ஆரம்பத்தில் மறுத்தார். பாதுகாப்பு சோதனைக்குப் பிறகு, மம்தா பானர்ஜி நேரில் சந்தித்து படிவத்தை பெற்றுக்கொண்டார்.
 
முதலமைச்சர் மம்தா இந்த வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளை எதிர்த்து பேரணி நடத்திய மறுநாளே இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த பேரணியில் பேசிய மம்தா இந்த SIR நடவடிக்கை, மத்திய பாஜக அரசாங்கத்துடன் தேர்தல் ஆணையம் கூட்டு சேர்ந்து மேற்கொள்ளும் முறைகேடு என்று குற்றம் சாட்டினார். 
 
அத்துடன் மத்திய அரசுக்கு எதிராக பேசுபவர்களை பங்களாதேஷி என்று முத்திரை குத்துவதாகவும், இது சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கேற்காத பாஜகவின் அறியாமை என்றும் அவர் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டிரம்ப் மீது எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது: அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் அதிர்ச்சி கருத்து..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos