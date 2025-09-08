முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கல்லூரிகளின் அங்கீகாரத்தை ஆய்வு செய்ய உத்தரவு.. உபி முதல்வர் யோகி அதிரடி..!

Advertiesment
Uttar Pradesh

Siva

, திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (17:44 IST)
உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் அங்கீகாரம் மற்றும் மாணவர் சேர்க்கை நடைமுறைகள் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவிட்டுள்ளார். 
 
முதல்வர் யோகியின் உத்தரவின்படி, ஒவ்வொரு கோட்டத்திலும் சிறப்பு விசாரணைக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இந்தக் குழுக்கள் மாவட்ட அளவில் செயல்படும். அதில், ஒரு மூத்த நிர்வாக அதிகாரி, காவல்துறை அதிகாரி மற்றும் கல்வித் துறைப் பிரதிநிதி ஆகியோர் இடம்பெறுவார்கள். கல்லூரி அங்கீகாரத்தின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் சேர்க்கை நடைமுறைகளை சரிபார்க்க இந்த குழுக்கள் கள ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும்.
 
 
விசாரணையின்போது, ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனமும் அங்கீகாரம் பெற்ற அனைத்து படிப்புகளின் முழுமையான பட்டியலையும், அவற்றின் அங்கீகார சான்றிதழ்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எந்தவொரு மாணவரையும் அங்கீகாரம் இல்லாத படிப்புகளில் சேர்க்கக் கூடாது என யோகி ஆதித்யநாத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த விசாரணை உடனடியாக தொடங்கி, 15 நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஏசி வெடித்ததில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவர் பலி: ஜன்னல் வழியாக குதித்து உயிர் தப்பிய சிறுவன்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos