இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழகம் முதலிடம்!

இந்தியாவின் சிறந்த 100 கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில், தமிழகத்தை சேர்ந்த 17 நிறுவனங்கள் இடம்பிடித்து, முதலிடத்தை பிடித்துள்ளன. இந்த சாதனை, தமிழகத்தின் உயர்கல்வித் துறைக்கு ஒரு பெரிய பெருமையை கொண்டு வந்துள்ளது.
இந்த தரவரிசை பட்டியலில், தமிழகம் மற்ற அனைத்து மாநிலங்களையும் பின்னுக்கு தள்ளி முன்னிலையில் உள்ளது. இதன் மூலம், தமிழகம் கல்வி துறையில் தொடர்ந்து சிறந்து விளங்குவது உறுதியாகியுள்ளது. இந்திய அளவில் உள்ள சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை:
தமிழகம்: 17 நிறுவனங்கள்
மகாராஷ்டிரா: 11 நிறுவனங்கள்
உத்தரப் பிரதேசம்: 9 நிறுவனங்கள்
டெல்லி: 8 நிறுவனங்கள்
கர்நாடகா: 6 நிறுவனங்கள்
பஞ்சாப்: 6 நிறுவனங்கள்
ஒடிசா: 5 நிறுவனங்கள்
தெலங்கானா: 5 நிறுவனங்கள்
இந்த தரவரிசை, கல்வி நிறுவனங்களின் தரம், ஆராய்ச்சி பணிகள், கற்பித்தல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை அடிப்படையாக கொண்டது. இந்த வெற்றி, தமிழகத்தின் கல்வித் தரம் மற்றும் அரசின் கல்வித் துறை மீதான முதலீடுகளை பிரதிபலிக்கிறது.