டெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்.. தேர்வு நடைபெறும் தேதிகள் என்ன?

டெட் தேர்வு

Siva

, திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (08:34 IST)
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு  விண்ணப்ப பதிவு இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. ஆசிரியராகும் கனவுடன் இருக்கும் லட்சக்கணக்கான விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பாகும். கடந்த ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.
 
விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்தி, இன்று மாலை 5 மணிக்குள் தங்கள் விண்ணப்ப படிவங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப பதிவுக்கான காலக்கெடுவுக்கு பிறகு எந்த விண்ணப்பமும் ஏற்கப்படாது என்று ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த தேர்வானது நவம்பர் 15 மற்றும் 16 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
எனவே, இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள், கடைசி நேர அவசரத்தை தவிர்த்து, உடனடியாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டு கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு, தங்கள் ஆசிரிய பணிக் கனவை நனவாக்க விரைந்து செயல்படுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
