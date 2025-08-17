முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
65 வயது பெற்ற தாயை இருமுறை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த மகன்.. தகாத உறவுக்கு தண்டனை என விளக்கம்..!

டெல்லி

Siva

, ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025 (09:36 IST)
டெல்லியில் 65 வயது தாயை தொடர்ச்சியாக இருமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக 39 வயது மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தனது தாயின் கடந்தகால தகாத உறவுகளுக்கு தண்டனை அளிப்பதாக கூறி இந்த கொடூர செயலை செய்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. 
 
டெல்லியில், ஒரு 39 வயது மகன், தனது 65 வயது தாயை இரண்டு முறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தனது தாய்க்கு சில தகாத உறவுகள் இருந்ததாகவும், அதற்கான தண்டனையாகவே இந்த பாலியல் வன்கொடுமைச் செயலை செய்ததாகவும் அவர் வாக்குமூலம் கூறியுள்ளார்.
 
இந்தக் கொடூர செயலால் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த தாய், தனது மகளுடன் சென்று காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்து, குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவரது மகனை கைது செய்தனர்.
 
ஒரு தாயை, அவரது சொந்த மகனே இரண்டு முறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இந்த சம்பவம், அந்தப் பகுதியில் மட்டுமன்றி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து காவல்துறை தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
 
Edited by Siva
 

