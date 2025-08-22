முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடிகைகளை அடுத்து திருநங்கை பாலியல் புகார்.. கேரள காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏவுக்கு மேலும் சிக்கல்..!

Advertiesment
Rahul Mamkootathil

Siva

, வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (12:05 IST)
கேரளாவின் பாலாக்காடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் மாம்கூட்டத்திலுக்கு எதிராக ஒரு திருநங்கை பாலியல் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியுள்ளார். தன்னை பாலியல் வன்புணர்வு செய்ய விரும்புவதாக மாம்கூட்டத்திலிடமிருந்து தனக்கு குறுஞ்செய்திகள் வந்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
அவந்திகா என்ற அந்த திருநங்கை, ராகுல் மாம்கூட்டத்திலுடன் ஒரு தேர்தல் விவாதத்தில் முதலில் சந்தித்ததாகவும், அது சாதாரண நட்பாக தொடங்கியதாகவும் கூறினார். ஆனால், சமூக ஊடகங்களில் வந்த குறுஞ்செய்திகள், அந்த நட்பை ஒரு "அருவருப்பான அனுபவமாக" மாற்றியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
ஏற்கனவே மலையாள நடிகை ரினி ஆன் ஜார்ஜ் மற்றும் எழுத்தாளர் ஹனி பாஸ்கரன் ஆகியோர் சுமத்திய பாலியல் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து, மாம்கூட்டத்தில் நேற்று கேரள இளைஞர் காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்தார்.
 
ஆனால் சமூகத்தை பாதுகாப்பதற்காக அவர் எம்.எல்.ஏ. பதவியிலிருந்தும் விலகுவது முக்கியம்" என்று அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆன்லைன் விளையாட்டுக்கு அடிமையான மாணவன் தற்கொலை.. மசோதா நிறைவேறிய அடுத்த நாளே சோக சம்பவம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos