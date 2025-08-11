முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஊழியர்களைத் தக்கவைக்க OpenAI-இன் புதிய வியூகம்: கோடிக்கணக்கில் போனஸ்

OpenAI

Siva

திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025 (12:18 IST)
ChatGPT என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரியை உருவாக்கிய முன்னணி நிறுவனமான OpenAI, தனது  1,000 ஊழியர்களுக்கு பெரும் தொகையை போனஸாக வழங்கி, அவர்களை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் திறமையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், இந்நிறுவனத்தின் இந்த நடவடிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
OpenAI-இன் இந்த நடவடிக்கை, AI துறையில் நிலவி வரும் கடுமையான போட்டி சூழலை தெளிவாகக் காட்டுகிறது. புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளுக்கு திறமையான ஊழியர்கள் இன்றியமையாதவர்கள் என்பதால், அவர்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக உள்ளது. 
 
இந்த போனஸ் திட்டம், ஊழியர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்குவதோடு, நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் அவர்கள் தொடர்ந்து பங்காற்றவும் ஊக்கமளிக்கிறது. இது, AI தொழில்நுட்பத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு OpenAI நிறுவனம் அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
 
