12 லட்சம் வரை வருமான வரி கிடையாது.. புதிய வரிவிகிதம் முழு விவரம்!

புதிய வரிவிகிதம் முழு விவரம்!





4,00,001 to 8,00,000 - 5%

8,00,001 to 12,00,000 - 10%

12,00,001 to 16,00,000 - 15%

16,00,001 to 20,00,000 - 20%

20,00,001 to 24,00,000 - 25%

24,00,000 மேல் - 30%