72 மணி நேரம் உழைத்தால் தான் சீனாவுடன் போட்டி போட முடியும்: நாராயண மூர்த்தி

Narayana Murthy

Siva

, செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (13:40 IST)
இன்போசிஸ் நிறுவனர் நாராயண மூர்த்தி, இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி வேகத்தை அதிகரிக்க, இளம் இந்தியர்கள் அதிக நேரம் உழைக்க வேண்டும் என்ற தனது கருத்தை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
இந்தியா சீனாவுடன் போட்டியிட்டு அதை முந்த வேண்டுமானால், நாட்டின் ஒவ்வொரு பிரிவினரிடமிருந்தும் 'அசாதாரண அர்ப்பணிப்பு' தேவை என்றார். சீனாவில் பிரபலமான '9-9-6' வேலைக் கலாச்சாரத்தை அவர் உதாரணமாகக் காட்டினார். அதாவது, காலை 9 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை, வாரத்தில் 6 நாட்கள் மொத்தம் 72 மணிநேரம் உழைக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார்.
 
இளைஞர்கள் முதலில் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், "முதலில் ஒரு வாழ்க்கையை உருவாக்குங்கள், பின்னர் உங்கள் சொந்த நலன் குறித்து பற்றி கவலைப்படுங்கள்," என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
இந்த கருத்து 2023-இல் அவர் கூறிய 70 மணி நேர வேலை கருத்தைப் போலவே மீண்டும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
