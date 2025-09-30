முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திருமணமான முதல் இரவிலேயே மணப்பெண் மாயம்.. நகை மற்றும் பணத்துடன் தரகருடன் ஓடிப்போனாரா?

ராஜஸ்தான்

Siva

, செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (11:32 IST)
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவை சேர்ந்த பெண்ணுக்கும், ராஜஸ்தான் மாநிலம் கிஷான்கரை சேர்ந்த இளைஞருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. இந்த திருமணத்தை ஜிதேந்திரா என்ற திருமணத் தரகர் மூலம் பேசி முடித்ததாக மாப்பிள்ளை வீட்டார் தெரிவித்தனர். இதற்காக அந்த தரகருக்கு ₹2 லட்சம் தரப்பட்டுள்ளது.
 
திருமணம் ஜெய்ப்பூரில் பாரம்பரிய சடங்குகளுடன், இசை, இனிப்புகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்களுடன் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
 
திருமணத்தின் முதல் இரவில், தம்பதியினர் படுக்கையறைக்கு சென்றபோது, அந்த பெண் ஒரு விநோதமான கோரிக்கையை முன்வைத்தார். "இன்று இரவு நாம் ஒன்றாக படுக்க முடியாது; இது எங்கள் சம்பிரதாயத்திற்கு எதிரானது" என்று கூறி, மாப்பிள்ளையை தனிமையில் இருக்கச் செய்தார். 
 
அதிகாலை 3 மணியளவில் மாப்பிள்ளை தண்ணீர் குடிக்க எழுந்தபோது, அந்தப் பெண் மாயமாகி இருந்தார். மேலும், அவர் அறையில் இருந்த பீரோவில் இருந்த தங்க நகைகள் மற்றும் பணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு தப்பி ஓடியிருந்தார்.
 
குடும்பத்தினர் உடனடியாக பெண்ணை பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை . ராகேஷ் என்ற உறவினர் மாதன்கஞ்ச் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். திருமணத் தரகர் ஜிதேந்திரா மற்றும் அந்த பெண் இருவரும் தலைமறைவாக உள்ளனர். அவர்களை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva

