முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என்னை ஹோட்டலுக்கு வர சொன்னார் ஒரு இளம் அரசியல்வாதி: பிரபல நடிகை திடுக் புகார்..!

Advertiesment
கேரளா

Mahendran

, வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (11:20 IST)
கேரளா நடிகை ரிணி ஆன் ஜார்ஜ், ஒரு அரசியல் கட்சியின் இளைஞர் அணி தலைவர் மீது பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார் அளித்துள்ளார். அவர் பலமுறை தனக்கு ஆபாசமான குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாகவும், ஒருமுறை தன்னை ஒரு ஹோட்டலுக்கு அழைத்ததாகவும் ரிணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
தான் புகார் அளித்த பிறகும் அந்த தலைவர் தொடர்ந்து தனக்கு தொல்லை கொடுத்ததாகவும், அவரது குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள் உள்பட பல பெண்களும் இதே போன்ற அனுபவங்களை சந்தித்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். "தங்கள் குடும்ப பெண்களைப் பாதுகாக்க முடியாத இந்த அரசியல்வாதிகள் வேறு எந்த பெண்ணைப் பாதுகாப்பார்கள்?" என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
நடிகை ரிணி அந்தத் தலைவரின் பெயரை வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை என்றாலும் அவர் ஒரு காங்கிரஸ் பிரமுகர் தான் என பாஜகவினர் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.
 
இந்த சம்பவம் கேரள அரசியலிலும், திரையுலகிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பள்ளி வளாகத்தில் வெடித்த சக்திவாய்ந்த வெடிபொருட்கள்.. ஒரு மாணவன் உள்பட 2 பேர் படுகாயம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos