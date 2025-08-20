முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கார்த்தியின் 'மார்ஷல்' படத்தில் வில்லனாகும் தெலுங்கு நடிகர்!

கார்த்தி 29

vinoth

, புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025 (14:40 IST)
வெற்றிமாறனின் உதவி இயக்குனரும் அசுரன் மற்றும் விடுதலை ஆகிய படங்களின் மூலம் நடிகராகவும் அறியப்பட்டவர் தமிழ். அவர் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்த ‘டாணாக்காரன்’ திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

இந்நிலையில் அவர் தனது அடுத்த படத்தில் கார்த்தியை இயக்கவுள்ளார். இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது. இந்த படத்தின் கதைக்களம் 1960 களில் கடற்கரை மற்றும் கப்பல் பின்னணியில் நடப்பது போல உருவாக்கப்பட்டதால் முன்தயாரிப்பு பணிகள் நீண்ட நாட்களாக நடந்து வருகிறது. இந்த படத்துக்கு மார்ஷல் என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டு சில தினங்களுக்கு  முன்னர் முதல் லுக் போஸ்டர் வெளியானது.

இந்த படத்துக்காகக் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக முன்தயாரிப்புப் பணிகளை இயக்குனர் தமிழ் மேற்கொண்டு வந்தார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் பூஜை நடைபெற்று முதல் லுக் போஸ்டரும் வெளியானது. ஆனால் அதன் பின்னரும் படத்தின் ஷூட்டிங் இன்னும் தொடங்கவில்லை. இதற்கிடையில் இந்த படத்தில் வில்லன் வேடத்தில் நடிக்க நிவின் பாலியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. ஆனால் அவர் இந்த படத்தில் இருந்து தற்போது விலகிவிடவே அவருக்கு பதிலாக தெலுங்கு நடிகர் சத்யதேவ் நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

அசோக் செல்வன் & நிமிஷா சஜயன் நடிக்கும் புதிய படம் … பூஜையோடு தொடக்கம்!

