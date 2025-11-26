முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டிகே சிவகுமாருக்கு ராகுல் காந்தி அனுப்பிய வாட்ஸ் அப் மெசேஜ்.. முதல்வர் மாற்றமா?

Advertiesment
கர்நாடகா

Mahendran

, புதன், 26 நவம்பர் 2025 (16:12 IST)
கர்நாடகாவில் முதலமைச்சர் பதவிக்கான தலைமை போட்டி தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார், தன்னை தொடர்பு கொள்ள மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு குறுகிய பதிலை அனுப்பியுள்ளார்: "சற்று காத்திருக்கவும், நான் உங்களை அழைக்கிறேன்." டிசம்பர் 1 பார்லிமென்ட் கூட்டத்தொடருக்கு முன் தலைமை மாற்றம் குறித்து மேலிடம் முடிவெடுக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இதற்கிடையில், டெல்லியில் பிரியங்க் கார்கே மற்றும் ஷரத் பச்சேகௌடா ஆகியோரை சந்தித்த ராகுல் காந்தி, கர்நாடக மாநில அரசியல் சூழல் குறித்து விவாதித்தார். அதிகார பகிர்வு குறித்து முதலமைச்சர் சித்தராமையா பொது வெளியில் மறுப்பு தெரிவித்ததால், அவர் மீது ராகுல் காந்தி வருத்தம் அடைந்ததாகவும், இரு தரப்பினரையும் பதற்றத்தை அதிகரிக்க வேண்டாம் என்று எச்சரித்ததாகவும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
மேலும், சிவக்குமார் முதலமைச்சரானால், ஓ.பி.சி., எஸ்.சி./எஸ்.டி மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கு முக்கிய பதவிகளை வழங்கி சமூக சமநிலையை பேண காங்கிரஸ் திட்டமிட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இசைஞானிக்கு சரமாரி கேள்வி.. ஏன் அப்போ அமைதியா இருந்தீங்க? காப்பி ரைட்ஸ் பிரச்சினையில் நீதிபதி கேள்வி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos