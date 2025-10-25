கர்நாடக அமைச்சரவையில் 'காமராஜ் திட்டம்' அமல்? 12 மூத்த அமைச்சர்களுக்குக் 'கல்தா'

கர்நாடக மாநிலத்தில் செயல்படாத மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ள சுமார் 12 மூத்த அமைச்சர்களை நீக்கி, அவர்களுக்குப் பதிலாக புதிய முகங்களை அமைச்சரவையில் நியமிக்க காங்கிரஸ் கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்த மாற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீக்கப்படும் மூத்த அமைச்சர்கள் கட்சி அமைப்பை வலுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுவார்கள்.
இந்த மாற்றம், 1963இல் கே. காமராஜ் மெட்ராஸ் முதல்வராக இருந்தபோது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'காமராஜ் திட்டத்தை' அடிப்படையாகக் கொண்டது. இத்திட்டத்தின் நோக்கம், மூத்த தலைவர்கள் அரசு பதவிகளை துறந்து, கட்சியை அடித்தள மட்டத்தில் இருந்து வலுப்படுத்துவதாகும்.
கர்நாடக அரசு இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆட்சியை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், இந்த மாற்றம் தேவைப்படுகிறது. மேலும், துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் மூன்று பதவிகளை வகிப்பதால், இத்திட்டம் அமலாகும் பட்சத்தில், அவர் ஒரு பதவியை துறக்க நேரிடலாம். இந்த முயற்சி சுழற்சி முறையில் முதல்வர் பதவி கோரிக்கைக்கு மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.