ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: பயணிகள் உயிரிழப்பிற்கு 234 ஸ்மார்ட்போன்கள் காரணமா?

குர்னூல் பேருந்து விபத்து

Siva

, சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (14:26 IST)
ஆந்திர பிரதேசத்தில் 19 பேர் பலியான குர்னூல் பேருந்து தீ விபத்தில், பேருந்தின் உள்ளே ரூ.46 லட்சம் மதிப்பிலான 234 ஸ்மார்ட்போன்கள் அடங்கிய சரக்கு இருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
 
தடயவியல் நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த தொலைபேசிகளின் மின்கலங்கள் வெடித்தது மற்றும் பேருந்தின் குளிர்சாதன அமைப்பு மின்கலங்கள் வெடித்ததுமே தீயின் தீவிரத்தை மிக அதிகமாக அதிகரிக்கக் காரணமாக இருக்கலாம்.
 
பேருந்தில் இருந்த 234 ஸ்மார்ட்போன்களின் மதிப்பு ரூ.46 லட்சம் ஆகும். ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த மங்கநாத் என்ற தொழிலதிபர், இந்த பார்சலை பெங்களூரை சேர்ந்த ஒரு மின் வணிக நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியுள்ளார். அங்கிருந்து இந்த தொலைபேசிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படவிருந்தன.
 
ஆந்திர பிரதேச தீயணைப்புத் துறை தலைமை இயக்குநர் பி. வெங்கடரமணா தெரிவிக்கையில், ஆரம்பத்தில் தீ பேருந்தின் முன் பகுதியில் எரிபொருள் கசிவு காரணமாக ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் சிக்கியதால் ஏற்பட்டது என்றும், தீயின் வெப்பம் அலுமினிய தரைகளை உருக்கியதால் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்ததாகவும் கூறினார். 
 
வாகனத்தின் எடையை குறைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட அலுமினிய கட்டமைப்பு குறைபாடும் விபத்து தீவிரமானதற்குக் காரணம் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
