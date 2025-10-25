முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அயோத்தி ராமர் கோயில் தரிசன நேரம் மாற்றம்: குளிர்காலத்தையொட்டி புதிய அட்டவணை அமல்!

Advertiesment
அயோத்தி ராமர் கோயில்

Mahendran

, சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (13:50 IST)
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் உள்ள ராமர் கோயிலில், குளிர்காலம் தொடங்கியுள்ளதை தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கான தரிசன நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய அட்டவணை அக்டோபர் 23ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
 
தரிசன நேரம் தொடக்கம்: பக்தர்கள் காலை 6.20 மணிக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். (முன்பு காலை 6.00 மணி)
 
தரிசனம் நேரம் நிறைவு: இரவு 8.30 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யலாம். (முன்பு இரவு 9.00 மணி வரை)
 
நடை சாத்தப்படும் நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை கோயில் நடை மூடப்பட்டிருக்கும். அதன் பின்னர் மீண்டும் தரிசனத்திற்காக திறக்கப்படும்.
 
ஆரத்தி நேரம் மாற்றம்:
 
தரிசன நேரத்தை போலவே, மூன்று முக்கிய ஆரத்திகளின் நேரங்களும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன:
 
மங்கள ஆரத்தி: அதிகாலை 4:30 மணி.
 
சிருங்கர் ஆரத்தி: காலை 6:30 மணி.
 
சயன ஆரத்தி: இரவு 9:30 மணி.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எல்லையை மூடிய ஆப்கானிஸ்தான்.. தக்காளியின் விலை ஒரு கிலோ ரூ.600 .. பாகிஸ்தான் மக்கள் திண்டாட்டம்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos