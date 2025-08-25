முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முதலில் விண்வெளிக்கு போனது ஆம்ஸ்ட்ராங்க் இல்ல.. அனுமார் தான்! - பாஜக எம்.பி சர்ச்சை பேச்சு!

Advertiesment
anurag thakur hanuman

Prasanth K

, திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (08:58 IST)

பள்ளி ஒன்றில் நடந்த விழாவில் பேசிய பாஜக எம்.பி அனுராக் தாகுர் முதலில் விண்வெளிக்கு சென்றது அனுமார்தான் என பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

நேற்று தேசிய விண்வெளி தினம் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பிஎம் ஸ்ரீ பள்ளியில் பாஜக எம்பி அனுராக் தாகுர் மாணவர்களிடையே உரையாடினார். அப்போது அவர் ‘விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது யார் தெரியுமா?’ என்று கேட்க, மாணவர்கள் அனைவரும் ‘ஆம்ஸ்ட்ராங்’ என கூறியுள்ளனர்.

 

அதற்கு அவர் “முதன்முதலில் விண்வெளிக்கு சென்றது அனுமன் தான். ஆம்ஸ்ட்ராங் இல்லை. சூரியனை பழம் என நினைத்து அதை பறிப்பதற்காக அனுமன் விண்வெளிக்கே சென்றார். நமது பாரம்பரியம், அறிவு, கலாச்சாரத்தை பாட புத்தகங்களுக்கு அப்பால் தேட வேண்டும்” என்று பேசியுள்ளார்.

 

அவரது இந்த பேச்சு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புராண இதிகாசக் கதைகளை தற்கால அறிவியல் சாதனைகளுடன் ஒப்பிட்டு பேசி விண்வெளி தினத்திற்கான நோக்கத்தையே அனுராக் தாகுர் சிறுமைப்படுத்திவிட்டதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இனி மழையெல்லாம் கிடையாது.. மீண்டும் அதிகரிக்கும் வெப்பம்: வானிலை அறிவிப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos