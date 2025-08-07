முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியாவை வெறுப்பேற்ற பாகிஸ்தானுடன் அமெரிக்கா நெருங்கிய உறவு.. அசிம் முனீர் மீண்டும் அமெரிக்கா பயணம்!

Advertiesment
பாகிஸ்தான் ராணுவம்

Mahendran

, வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (12:01 IST)
பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதி ஃபீல்டு மார்ஷல் அசிம் முனீர், இந்த மாதம் மீண்டும் அமெரிக்காவிற்கு செல்ல இருக்கிறார். இரண்டு மாதங்களுக்குள் இது அவரது இரண்டாவது அமெரிக்க பயணம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்காவின் இராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வையிட்ட குரில்லா, இந்த மாத இறுதியில் ஓய்வு பெற உள்ளார். இதுகுறித்த விழாவில் கலந்து கொள்ளவே அசிம் முனீர் மீண்டும் அமெரிக்கா செல்லவுள்ளார்.
 
இந்த நிகழ்வுகள், பாகிஸ்தான் மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு இடையே வளர்ந்து வரும் இராணுவ உறவுகளை தெளிவாக காட்டுகின்றன. கடந்த ஜூன் மாதம், ஜம்மு காஷ்மீரின் பஹல்காமில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் மற்றும் இந்திய ராணுவத்தின் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கைக்கு சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, அசிம் முனீர் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்புடன் தனிப்பட்ட முறையில் மதிய உணவு சந்திப்பை நடத்தினார். 
 
இந்த சந்திப்புகள் இந்தியாவை வெறுப்பேற்றவே நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அன்புமணிக்கு நான் என்ன குறை வெச்சேன்! - கலங்கி பேசிய ராமதாஸ்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos