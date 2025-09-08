முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

கேரள முதல்வர் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: சல்லடை போட்டு தேடும் நிபுணர்கள்..!

Hoax bomb threat

Mahendran

, திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (14:57 IST)
கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனின் வீடு மற்றும் திருவனந்தபுரம் மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த மிரட்டலை தொடர்ந்து, காவல்துறை மற்றும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் இந்த இரு இடங்களிலும் சல்லடை போட்டு சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
 
இன்று காலை , மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஒரு மர்ம மின்னஞ்சல் வந்தது. அதில், முதல்வர் இல்லம் மற்றும் நீதிமன்ற வளாகத்தில் வெடிகுண்டுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. உடனடியாக செயல்பட்ட காவல்துறை, வெடிகுண்டு கண்டறிதல் மற்றும் அகற்றும் படை, மற்றும் மோப்ப நாய்களுடன் இணைந்து இரண்டு இடங்களிலும் முழுமையான சோதனை நடத்தியது.
 
நீண்ட சோதனைக்கு பிறகு, எந்த வெடிபொருட்களும் கண்டறியப்படவில்லை. இதனால், இந்த மிரட்டல் ஒரு புரளி என காவல்துறை உறுதி செய்தது. இந்த மின்னஞ்சலில் தமிழக அரசியல் பற்றிய சில குறிப்புகள் இருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மிரட்டல் விடுத்த நபர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Mahendran

