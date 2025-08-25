முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நொய்டா வரதட்சிணை கொலை வழக்கு: குற்றவாளிக்கு ஆறு மாதத்தில் தூக்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டும்: கிரண் பேடி

Advertiesment
Kiran Bedi

Siva

, திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (15:33 IST)
உத்தர பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் நடந்த வரதட்சிணை கொலை சம்பவம் தொடர்பாக, முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி கிரண் பேடி தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். "இது ஒரு வெளிப்படையான, தெளிவான கொலை வழக்கு. விசாரணையை சில வாரங்களில் முடித்து, ஆறு மாதங்களுக்குள் குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டும்" என்று அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.
 
பாதிக்கப்பட்ட நிக்கியின் கணவர் விபின் பாத்தி குறித்து பேசும்போது, "அவன் தூக்கிலிடப்பட வேண்டும். இது ஒரு வெளிப்படையான, தெளிவான வழக்கு. விசாரணையை சில வாரங்களில் முடிக்க முடியும். ஏனெனில், 'அப்பா அம்மாவை கொன்றார்' என்று ஒரு குழந்தை சொல்வதே மிக தூய்மையான ஆதாரம். அவர்கள் திருமணம் ஆகி சில வருடங்களே ஆகிறது. இந்த பிரச்சினை தொடர்ந்து நடந்து வந்திருக்க வேண்டும். அவள் தனது பெற்றோர் வீட்டிற்கு சென்று, பின்னர் சமரசம் செய்துகொண்டு திரும்பி வந்திருக்கிறாள்.
 
ஏன் சமரசம் செய்ய வேண்டும்? ஏன் இது குறித்துக் காவல்துறையிடம் தெரிவிக்கவில்லை? எங்கள் மகளின் பாதுகாப்பை கண்காணிக்க வேண்டும் என்று ஏன் போலீசிடம் கேட்கவில்லை? காவல்துறை தலையிட்டு அவளது உயிரை காப்பாற்றியிருக்கலாம். அக்கம் பக்கத்தினர் எங்கே போனார்கள்? அவர்கள் கிராமப்புறத்தை சேர்ந்தவர்கள். கிராம பஞ்சாயத்துகள் என்ன செய்தன? இது குறித்து போலீசாருக்குத் தெரிவிப்பது அவர்களின் கடமை இல்லையா?" என்று கிரண் பேடி கேள்விகளை எழுப்பினார்.
 
நாம் பிச்சைக்காரர்கள் மற்றும் கோழைகளின் சமூகத்தை உருவாக்குகிறோம். அந்த மாமியார், மாமனார் பிச்சைக்காரர்கள். இதைவிட மோசமான ஒரு சமூகம் இருக்க முடியாது" என்று ஆவேசமாகத் தெரிவித்தார். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தேமுதிகவின் மக்கள் உரிமை மீட்பு மாநாடு 2.0 .. தேதியை அறிவித்த பிரேமல்தா

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos