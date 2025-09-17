முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






4 கிலோ தங்கத்தை காணவில்லை.. சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நிர்வாகம் திடுக்கிடும் தகவல்..!

Advertiesment
சபரிமலை

Mahendran

, புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (14:19 IST)
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு சொந்தமான நான்கு கிலோ தங்கம் காணாமல் போனதாக கூறப்படுவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சபரிமலை கோவிலின் துவாரபாலகர் சிலைகளுக்கு தங்கத்தகடு பதிப்பதற்காக பக்தர்களால் வழங்கப்பட்ட 42 கிலோ தங்கத்தில், தற்போது 38 கிலோ மட்டுமே இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. காணாமல் போன நான்கு கிலோ தங்கத்தின் மதிப்பு கோடிக்கணக்கில் இருக்கும் என்பதால், இது பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை உருவாக்கியுள்ளது.
 
இந்த விவகாரம் குறித்துக் கேரள உயர்நீதிமன்றம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. காணாமல் போன தங்கம் குறித்து மூன்று வாரங்களுக்குள் முழுமையான விசாரணை நடத்தி அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று தேவசம் விஜிலென்ஸ் துறைக்கு நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பித்துள்ளது.
 
யார் இந்த திருட்டில் ஈடுபட்டது என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சம்பவம், கோவிலின் நிர்வாகம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளதுடன், சபரிமலை பக்தர்களுக்கு மத்தியில் மிகுந்த வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பாஜக இல்லைன்னா 90 சதவீதம் முஸ்லீம்கள்தான் இருந்திருப்பாங்க! - அசாம் பாஜக வீடியோ சர்ச்சை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos