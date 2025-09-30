முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காதலியே பாலியல் புகார் அளித்துவிட்டாரே.. மன விரக்தியில் 29 வயது இளைஞர் தற்கொலை..!

Advertiesment
பொறியாளர்

Siva

, செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (08:31 IST)
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில்  29 வயதான பொறியாளர் ஒருவர் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தன்னை பலாத்காரம் செய்ததாக தான் காதலித்த காதலியே குற்றம் சாட்டியதையடுத்து, மன உளைச்சலில் அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 
 
முதல்கட்ட விசாரணையில், நொய்டாவில் பணிபுரிந்த கௌரவ், ஒரு திருமண இணையதளம் மூலம் ஒரு பெண்ணை சந்தித்துள்ளார். காலப்போக்கில் அவர்களின் உறவு வலுவடைந்துள்ளது. ஆனால், திடீரென அந்த பெண் அவர் மீது பாலியல் பலாத்கார குற்றச்சாட்டை சுமத்தினார்.
 
இந்த குற்றச்சாட்டைத் தொடர்ந்து, கௌரவ் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அதன்பின் அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
 
வீட்டிற்குத் திரும்பிய பிறகு, கௌரவ் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார். அவர் அக்கம் பக்கத்தினருடன் பேசுவதை நிறுத்தி, தனிமைப்படுத்தி கொண்டதாகத் தெரிகிறது. அவரது நண்பர் சந்தீப் குப்தா, "கௌரவ் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாகவும், உற்சாகமாகவும் இருப்பார், ஆனால் சமீபத்திய நிகழ்வுகள் அவரை உடைத்துவிட்டன" என்று கூறியுள்ளார். மற்றொரு நண்பர் டிப்ஸி மக்கர், "சமீப நாட்களில் அவர் யாரிடமும் அதிகமாக பேசுவதில்லை, மனரீதியாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்" என்று தெரிவித்தார். இந்த நிலையில் தான் திடீரென கெளரவ் தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரது தற்கொலை குறிப்பில், “காதலில் துரோகம் செய்யப்பட்டு விட்டேன்” என்று எழுதியிருப்பது நெஞ்சை உலுக்குவதாக உள்ளது.
 
கௌரவின் தற்கொலைக்கான காரணங்கள் குறித்து விரிவான விசாரணை நடந்து வருவதாக மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் ரஜ்னேஷ் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

லண்டனில் மகாத்மா காந்தி சிலை அவமதிப்பு: இந்தியத் தூதரகம் கண்டனம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos