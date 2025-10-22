லிவ் இன் உறவில் இருந்த காதல் ஜோடி மர்ம மரணம்.. 2 நாள் கழித்து சடலங்கள் மீட்பு..!

பெங்களூருவில் ஒரே வீட்டில் லிவ் இன் உறவில் வாழ்ந்த ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஜோடி சீமா நாயக் மற்றும் ராகேஷ் நாயக் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். சண்டை காரணமாக தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என்று காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.
ராகேஷ் பாதுகாவலர் நிறுவனத்திலும், சீமா பல்பொருள் அங்காடியிலும் பணிபுரிந்தனர். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே இச்சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படும் நிலையில், வீட்டின் பூட்டை திறந்து துர்நாற்றம் வீசியதால், அண்டை வீட்டாரால் இந்த மரணங்கள் கண்டறியப்பட்டன.
முதற்கட்ட விசாரணையில், ராகேஷின் மதுப்பழக்கம் காரணமாக தம்பதி அடிக்கடி சண்டையிட்டு வந்தது தெரியவந்துள்ளது. இவர்களுடன் தங்கியிருந்த நண்பர், ஒரு சண்டைக்கு பின் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளார்.
சண்டையின் விளைவாக முதலில் ராகேஷ் தற்கொலை செய்துகொண்ட பின், சீமாவும் தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கலாம் என காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.
காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, சடலங்களை உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பியுள்ளனர். மரணத்திற்கான உண்மையான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது