முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மருத்துவமனையில் அனுமதி: மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?

Advertiesment
Mallikarjun Kharge

Siva

, புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (10:45 IST)
காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
கார்கேவின் வயதை கருத்தில் கொண்டு, இது ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகவே மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் என்று கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
 
83 வயதான கார்கே காய்ச்சல் மற்றும் கால் வலி காரணமாக பெங்களூருவில் உள்ள எம்.எஸ். ராமையா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.அவர் முழுமையான மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் என்றும், அவர் நலமாக இருக்கிறார், கவலைப்பட ஒன்றுமில்லை, மருத்துவர்கள் அவரது நிலையைக் கண்காணித்து வருகின்றனர்," என்று மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இருப்பினும் காங்கிரஸ் அலுவலகத்திலிருந்து இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையும், மருத்துவமனையிலிருந்து மருத்துவ அறிக்கையும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

35 வயது பெண்ணை திருமணம் செய்த 75 வயது முதியவர்.. முதலிரவுக்கு மறுநாள் மர்ம மரணம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos