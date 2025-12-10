உபியில் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் திரும்ப வரவில்லை.. SIRஆல் பாஜகவுக்கு சிக்கலா?

உத்தரப் பிரதேசத்தில் பா.ஜ.க.வின் பாரம்பரிய நகர்ப்புற வாக்குத்தளம் தற்போது ஆபத்தில் உள்ளது. SIR என்ற சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைமுறையின் கீழ், வாக்காளர்கள் ஒரே இடத்தில் மட்டுமே பதிவு செய்ய முடியும் என்ற விதி கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, சொத்து ஆவணங்கள் மற்றும் பஞ்சாயத்து தேர்தல்கள் போன்ற காரணங்களுக்காக பல நகர்ப்புற வாக்காளர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் நகரங்களை விட, தங்கள் பூர்வீக கிராமங்களில் தங்கள் பதிவை தொடர விரும்புகின்றனர். இது லக்னோ, வாரணாசி, பிரயாக்ராஜ் போன்ற முக்கிய நகரங்களில் நகர்ப்புற வாக்காளர் பட்டியல் சுருங்குவதற்கு காரணமாகிறது.
மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் இன்னும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் திரும்ப வரவில்லை. அதிகபட்சமாக பிரயாக்ராஜில் மட்டும் சுமார் 2.4 லட்சம் நீக்கங்கள் நடைபெற்றுள்ளன.
நகர்ப்புற வாக்காளர்களின் இந்த போக்கு குறித்து பா.ஜ.க. கவலை கொண்டுள்ளது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உட்பட மூத்த தலைவர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் அனைவரும் நகர்ப்புற வாக்காளர்கள் விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். காலக்கெடுவை நீட்டிக்கவும் தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலித்து வருகிறது.