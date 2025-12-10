முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஸ்விக்கி, ஸொமட்டோ டெலிவரி ஊழியர்கள் லிஃப்டை பயன்படுத்த கூடாது.. போர்டு வைத்து சிக்கலில் சிக்கிய ஓட்டல்..!

Advertiesment
மேகனா ஃபுட்ஸ்

Siva

, புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (11:47 IST)
பெங்களூருவில் உள்ள மேகனா ஃபுட்ஸ் என்ற உணவகம், தங்கள் கிளையின் லிஃப்டை ஸ்விக்கி மற்றும் ஸொமாட்டோ டெலிவரி ஊழியர்கள் பயன்படுத்த கூடாது என ஓர் அறிவிப்பை ஒட்டியதால் பெரும் சர்ச்சை வெடித்தது. இந்த அறிவிப்பின் புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானதால், வர்க்க பாகுபாட்டை காட்டுவதாக கூறி உணவகத்தின் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
 
தங்கள் வணிகம் தொடர்ந்து இயங்க உதவும் நபர்களை அவமதிப்பதாக பயனர்கள் குற்றம் சாட்டினர். எதிர்ப்புகள் வலுத்த நிலையில், மேகனா ஃபுட்ஸ் நிறுவனம் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கோரியது.
 
"வாடிக்கையாளர்களுக்கான நெரிசலை குறைக்கவே இந்த அறிவிப்பு ஒட்டப்பட்டது. ஆனால், இது டெலிவரி ஊழியர்களிடம் பாரபட்சம் காட்டுவது போல அமைந்துவிட்டது. அது தவறு. அது ஒருபோதும் அவ்வாறான அறிவிப்பு ஒட்டப்பட்டிருக்க கூடாது," என்று உணவகம் அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
 
அந்த அறிவிப்பு உடனடியாக நீக்கப்பட்டதாகவும், டெலிவரி ஊழியர்களுக்கு எப்போதும் மரியாதை, கண்ணியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் உணவகம் வலியுறுத்தியது. 
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வெங்காயம் - பூண்டு சண்டையால் விவாகரத்து! 23 வருட திருமண உறவுக்கு முடிவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos