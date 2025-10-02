முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாறையின் கீழ் புதைக்கப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தை: உயிரைக் காப்பாற்றிய அழுகுரல்: மத்திய பிரதேசத்தில் அதிர்ச்சி!

Advertiesment
சிந்த்வாரா

Siva

, வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (14:16 IST)
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், சிந்த்வாரா பகுதியில் பிறந்த பச்சிளம் குழந்தை ஒன்று பாறையின் கீழ் புதைக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிர்ஷ்டவசமாக, குழந்தையின் அழுகுரலை கேட்ட சிலர் அந்த குழந்தையை மீட்டுள்ளனர்.
 
சம்பவம் நடந்த இரவு நேரத்தில், அப்பகுதியில் திடீரென ஒரு பச்சிளம் குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டது. உடனே, அந்த பகுதியில் இருந்த மக்கள் சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி சென்றனர். அங்கு, பூச்சி கடியை சகித்துக்கொண்டு, பாறையின் கீழ் குழந்தை உயிருக்கு போராடிய நிலையில் அழுதுகொண்டிருந்தது.
 
உடனடியாக அந்த குழந்தையை மீட்ட மக்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு மருத்துவர்கள் அந்த குழந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினர்.
 
இது தொடர்பாக காவல்துறை நடத்திய விசாரணையில், குழந்தையின் தந்தை ஒரு அரசு பள்ளி ஆசிரியர் என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், அவர்களுக்கு ஏற்கனவே மூன்று குழந்தைகள் இருந்ததால், நான்காவது குழந்தையை வளர்க்க முடியாது என கருதி, குழந்தையை பாறைக்கு அருகே அரைகுறையாக புதைத்துவிட்டு சென்றதாக கூறப்பட்டது.
 
இதையடுத்து, குழந்தையை கைவிட்ட பெற்றோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆர்.எஸ்.எஸ். மற்றும் இஸ்ரேலின் சியோனிஸ்டுகள் இரட்டை குழந்தைகள்: கடுமையாக விமர்சித்த பினராயி விஜயன்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos