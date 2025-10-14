முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மது வாங்க தனி செயலியை அறிமுகம் செய்த சந்திரபாபு நாயுடு.. கள்ளச்சாராயத்தை ஒழிக்க என விளக்கம்..!

ஆந்திரப் பிரதேசம்

Siva

, செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (08:25 IST)
ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, மாநிலத்தில் அதிகரித்து வரும் கள்ளச்சாராய அச்சுறுத்தலை சமாளிக்க 'எக்சைஸ் சுரக்ஷா ஆப்' என்ற செயலியை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த செயலி மூலம் மதுபான பாட்டில்களின் உண்மையான தன்மையை கண்டறியலாம், மேலும் சட்டவிரோத மதுக்கடைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
கள்ள சாராயத்தின் வேர்கள் ஆப்பிரிக்கா வரை நீண்டுள்ளதாக கூறிய தெலுங்கு தேச கட்சி, அரசியல் தொடர்பை பொருட்படுத்தாமல் தவறு செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்துள்ளது. முந்தைய ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஆட்சியில் கஞ்சா சாகுபடி அதிகரித்தது போன்ற தவறுகளையும் தெலுங்கு தேச கட்சி சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
 
இதற்கு பதிலளித்த ஜெகன் மோகன் ரெட்டி, சந்திரபாபு நாயுடு அரசு சட்டவிரோத விற்பனையை அனுமதிப்பதாகவும், தெலுங்கு தேச தலைவர்களே போலியான மதுபான ஆலைகளை அமைப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். விற்பனை இருந்தும் கலால் வருவாய் குறைவாக இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். கள்ளச்சாராயத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தங்கள் கட்சி அக்டோபர் 13 அன்று மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் நடத்தும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
 

