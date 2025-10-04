திருப்பதியில் கனமழை வெள்ளம்: நிலச்சரிவு அபாயம்: தேவஸ்தான ஊழியர்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை!

ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் திருப்பதியில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை கொட்டி வருவதால், நகரின் வீதிகளிலும் தாழ்வான பகுதிகளிலும் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் தண்ணீர் தேக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வானிலை காரணமாக, திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் தனது ஊழியர்களை எச்சரிக்கை நிலையில் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
திருப்பதியிலிருந்து வெளியாகியுள்ள காட்சிகள், நகரில் பல பகுதிகளைத் தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளதை காட்டுகிறது. முக்கிய வீதிகள் முழுவதும் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால், இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மழை வெள்ளத்தை தவிர, மலை பிராந்தியமான இப்பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்படுவதற்கான அபாயம் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், எந்தவொரு சாத்தியமான சம்பவத்தையும் எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்கும்படி மாநில அரசு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வருவதால், அதிகாரிகள் நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகின்றனர். வெள்ளத்தின் விளைவுகளையும், ஏற்படக்கூடிய நிலச்சரிவுகளின் தாக்கத்தையும் எதிர்கொள்ளத் தேவையான அவசர நடவடிக்கைகளை அரசு மற்றும் தேவஸ்தான நிர்வாகம் தயார் செய்து வருகிறது.