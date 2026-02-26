முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டைம் லூப் பாணியில் காதல் கதை! ஹைப்பை கிளப்பிய ‘காதல் ரிசெட் ரிபீட் ’ படத்தின் டிரெய்லர்

Advertiesment
இயக்குனர் விஜய்
BY: BALA
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (12:38 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (12:40 IST)
google-news
இயக்குனர் விஜய் இயக்கத்தில் காதல் ரீசெட் ரிபீட் என்ற பெயரில் ஒரு திரைப்படம் உருவாகி இருக்கிறது. ஒரு புதுமையான ரொமான்டிக் பேண்டஸி திரைப்படமாக இது தயாராகி இருக்கிறது. படத்தின் டிரைலர் நேற்று வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. பொதுவாக காதலில் தவறு நடந்தால் பிரிந்து விடுவார்கள். ஆனால் அந்தத் தவறை சரி செய்ய மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும்.
 
அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை கருவாக வைத்து தான் இந்த படம் உருவாகி இருக்கிறது. ஆம், டைம் லூப் பாணியில் இந்த படம் தயாராகி இருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசை அமைத்துள்ளார். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தன்னுடைய கலர்ஃபுல்லான துள்ளலான பின்னணி இசையால் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார் ஹரிஷ் ஜெயராஜ்.
 
இது இளைஞர்களை கவரும் வகையில் ஜாலியாகவும் அதே சமயம் மிகவும் உணர்ச்சிகரமாகவும் இருக்கும் என படத்தின் டிரைலரை பார்க்கும்பொழுது தெரிகிறது. தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் மாநாடு திரைப்படத்திற்கு பிறகு டைம் லூப் பாணியில் படங்கள் வரிசையாக வரத் தொடங்கி இருக்கின்றன. அது ரசிகர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன.
 
அதே மாதிரியான ஒரு பாணியை முழு நீள காதல் கதையாக இந்த படத்தை இயக்குனர் விஜய் உருவாக்கி இருக்கிறார். இது மார்ச் 6ஆம் தேதி உலகெங்கிலும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக இருக்கின்றன. டி ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படத்தில் மதுமுகேஷ் ,ஜியோ சங்கர், மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான அர்ஜுன் அசோகன், எம் எஸ் பாஸ்கர், ஜெயப்பிரகாஷ், விஜி சந்திரசேகர் உள்ளிட்ட பலர் இணைந்து நடித்துள்ளனர். இந்த திரைப்படத்தின் பாடல்கள் சமீபத்தில் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ராஷ்மிகா- விஜய் தேவரகொண்டா திருமணம்.. வைரலாகும் மஞ்சள் நீராட்டு சடங்கு புகைப்படங்கள்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos