முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ராஷ்மிகா- விஜய் தேவரகொண்டா திருமணம்.. வைரலாகும் மஞ்சள் நீராட்டு சடங்கு புகைப்படங்கள்

Advertiesment
Rashmika Mandanna
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (11:36 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (11:38 IST)
google-news
தென்னிந்திய திரையுலகின் நட்சத்திர ஜோடிகளான ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் திருமண கொண்டாட்டங்கள் களைகட்ட தொடங்கியுள்ளன. 
 
இவர்களது மஞ்சள் நீராட்டு சடங்கு தொடர்பான புகைப்படங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன. நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில், திறந்தவெளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில், மஞ்சள் மற்றும் ஆரஞ்சு நிற சாமந்தி பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகான சூழலில் இந்த விழா நடைபெற்றது.
 
2018-ல் 'கீதா கோவிந்தம்' படத்தில் முதன்முதலில் இணைந்த இந்த ஜோடி, பின் 'டியர் காம்ரேட்' படத்திலும் கலக்கியது. தற்போது ராகுல் சங்கிருத்யன் இயக்கத்தில் 'ரணபாலி' என்ற படத்தில் மீண்டும் இணைந்து நடித்து வருகின்றனர். 
 
திருமண தேதி நெருங்கி வருவதால் ராஷ்மிகா, விஜய் தேவரகொண்டாவின் இன்னும் பல புகைப்படங்கள் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நல்லாதான போயிட்டு இருந்துச்சு! கல்லால காசு சேரலயோ? பிரதீப் எடுத்த திடீர் முடிவு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos