ராஷ்மிகா- விஜய் தேவரகொண்டா திருமணம்.. வைரலாகும் மஞ்சள் நீராட்டு சடங்கு புகைப்படங்கள்

Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (11:36 IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (11:38 IST)
தென்னிந்திய திரையுலகின் நட்சத்திர ஜோடிகளான ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் திருமண கொண்டாட்டங்கள் களைகட்ட தொடங்கியுள்ளன.
இவர்களது மஞ்சள் நீராட்டு சடங்கு தொடர்பான புகைப்படங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன. நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில், திறந்தவெளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில், மஞ்சள் மற்றும் ஆரஞ்சு நிற சாமந்தி பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகான சூழலில் இந்த விழா நடைபெற்றது.
2018-ல் 'கீதா கோவிந்தம்' படத்தில் முதன்முதலில் இணைந்த இந்த ஜோடி, பின் 'டியர் காம்ரேட்' படத்திலும் கலக்கியது. தற்போது ராகுல் சங்கிருத்யன் இயக்கத்தில் 'ரணபாலி' என்ற படத்தில் மீண்டும் இணைந்து நடித்து வருகின்றனர்.
திருமண தேதி நெருங்கி வருவதால் ராஷ்மிகா, விஜய் தேவரகொண்டாவின் இன்னும் பல புகைப்படங்கள் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.