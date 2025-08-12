முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.640 சரிவு.. மீண்டும் ரூ.75000க்குள் விற்பனை..!

Advertiesment
தங்கம்

Siva

, செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (09:45 IST)
கடந்த சில நாட்களாகத் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்தது. ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.75,000-ஐ தாண்டி விற்பனையானது, பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.80 குறைந்துள்ள நிலையில், ஒரு பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்துள்ளது.
 
சென்னையில் இன்றைய தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
 
சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.9,295-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.74,360-க்கும் விற்பனையாகிறது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.10,140-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.81,120-க்கும் விற்பனையாகிறது. நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில், 22 காரட் தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்துள்ளது.
 
வெள்ளி விலை நிலவரம்
 
தங்கத்தை போலவே வெள்ளியின் விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,000 குறைந்து ரூ.126,000.00க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.126-க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த விலை, இன்று குறைந்துள்ளதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜனநாயகத்தின் மேல் விழுந்த பெரிய அடி இது! ராகுல்காந்தி கைது! - கமல்ஹாசன் கண்டனம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos